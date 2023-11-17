«سيرا» تنظم الملتقى الثاني لمديري الأمن في دبي

دبي (الاتحاد)

نَظّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أمس الأول، في فندق جي دبليو ماريوت ماركي بدبي، الملتقى الثاني لمديري الأمن، بحضور أحمد المهيري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومسؤولي الإدارات بالمؤسسة، ومسؤولين من القيادة العامة لشرطة دبي وخدمة الأمين، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والمدعوين من مديري الأمن الخاص بالقطاعات الحيوية كافة في الإمارة.

وتَضَمن الملتقى الذي من المُقرر عقدُه سنوياً جلسات نقاشية توعوية لمديري الأمن حول الإجراءات والممارسات التي يتَعيّن على مديري الأمن الإلمام بها، وتفعيلها قبيل الاستعداد لاحتفالات رأس السنة التي طالما تميزت إمارة دبي بتنظيمها في أنحاء الإمارة كافة بمستويات منقطعة النظير من الإبهار التقني، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.

بدأت الجلسة الأولى من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والتي كانت بعنوان «إجراءات فعالية رأس السنة»، وذلك ضماناً للحفاظ على سلامة وأمن الجمهور والممتلكات خلال هذه الفعاليات البارزة والحيوية، والتي تتطلب تضافر الجهود الأمنية بين القطاعين الحكومي والخاص.