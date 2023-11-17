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شرطة أبوظبي تلتقي منتسبيها الملتحقين بـ«مدرسة 42 أبوظبي» للبرمجة

شرطة أبوظبي تلتقي منتسبيها الملتحقين بـ«مدرسة 42 أبوظبي» للبرمجة
18 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على طبيعة وبيئة التعليم التي تقدمها مدرسة 42 أبوظبي (مدرسة البرمجة المبتكرة) بمقرها في ميناء زايد، وذلك ضمن التعاون المشترك في تنفيذ مبادرتي «100 مبرمج في شرطة أبوظبي»، و«مستقبل أبنائنا في البرمجة»، بهدف إلحاق منتسبي القيادة بمدرسة 42 أبوظبي للبرمجة، وتعليم أبناء المنتسبين مهارات البرمجة.
والتقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والوفد المرافق خلال الجولة مع منتسبي شرطة أبوظبي في المدرسة وتابع عرضاً تقديمياً قدمته المدرسة حول مستويات المنتسبين خلال المرحلة التأسيسية.
وكان في استقبال الوفد بالمدرسة ماركوس مولر المدير التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي ، وإيمان المرزوقي رئيس شؤون الطلبة بالإنابة، وعمار آل علي مدير الشراكات لمدرسة 42 أبوظبي.

شرطة أبوظبي
الإمارات
مدرسة 42 أبوظبي
البرمجة
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