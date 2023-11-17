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«مركز التحكم المروري المتنقل» يدير إشارات المرور بإجمالي 645 تقاطعاً

«مركز التحكم المروري المتنقل» يدير إشارات المرور بإجمالي 645 تقاطعاً
18 نوفمبر 2023 01:08

هالة الخياط (أبوظبي) 

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باشر «مركز التحكم المروري المتنقل»، مهامه في إدارة الحركة المرورية في الإمارة وخاصة في أوقات الفعاليات الكبرى والأحداث بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف المركز إلى إدارة حركة المرور في إمارة أبوظبي وخاصة خلال الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في الإمارة من خلال جمع كافة متخذي القرار في موقع الحدث، سواء من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل ودائرة البلديات والنقل بما فيها البلديات الثلاث باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.
ويتولى مركز التحكم المروري المتنقل، الذي يعتبر وحدة متحركة تتواجد في مناطق الفعاليات والأنشطة في الإمارة، إدارة جميع إشارات المرور بإجمالي 645  تقاطعاً، ومراقبة حركة الطرق من خلال كاميرات المراقبة بإجمالي 1665  كاميرا تهدف لرصد الحوادث المرورية والازدحامات في الطرق.
كما يستخدم المركز أجهزة الاستشعار عن بعد وأنظمة اتصال متقدمة للتواصل مع السائقين والجهات المعنية لتحليل حركة المرور ووصفها على الخرائط بما يسهم في إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة.
ويتكون مركز التحكم المروري المتنقل، الذي أطلقه مؤخراً مركز النقل المتكامل، من غرفة الخوادم والبنية التحتية ومولدات الطاقة الرئيسة والاحتياطية، ومعدات التحويلات المرورية والسلامة، وشاشات تفاعلية لإدارة الحدث، وأنظمة إدارة حركة المرور وشبكة النقل.
ويعتبر المشروع من الدعائم الحيوية لتحقيق استراتيجية أنظمة النقل الذكية، حيث يسهم النظام في تحسين عمليات إدارة شبكة المرور والتقليل من الازدحامات المرورية ورفع مستويات سلامة وانسيابية الحركة المرورية في المدينة من خلال تطبيق أنظمة نقل ذكية ومتكاملة، وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق في إمارة أبوظبي.

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