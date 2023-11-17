مبادرات وطنية تغطي 11 محوراً في «COP28»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعدت جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، نماذج لمبادرات وطنية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وتركز المبادرات الوطنية على 11 محوراً صُنفت بناء على طبيعة ونطاق المبادرة، وتتمثل هذه المحاور في الحياد المناخي، بما في ذلك التخفيف والرصد والإبلاغ والتحقيق، والصحة البيئية والأصول والخدمات الخضراء والتمويل الأخضر، بما في ذلك تمويل المشروعات الداعمة للمناخ.

كما تتضمن المحاور، الصحة والمناخ والرقمنة والنقل المستدام والطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الموارد، وكذلك إشراك المجتمع والتثقيف والتوعية والمؤتمرات والجوائز، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبية والنظم الغذائية المستدامة.

واختارت الجهات المختصة المبادرات التي تشارك في مؤتمر «COP28» لتعرض ضمن مبادرات دولة الإمارات في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، وذلك أمام أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة، وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.

وتسهم مبادرات الإمارات ومشاريعها ذات الصلة في دعم المجهودات العالمية في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

ويتضمن الحدث العديد من الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ، وتقديم عدد من المبادرات الرئيسة التي تسهم في التخفيف من تأثير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة حيال عالم مناخي آمن.

وقدمت الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، للجهات المختصة، خلال الفترة الماضية مبادراتها المرشحة للعرض في مؤتمر«COP28»، متضمنة وصفاً للمبادرة وأهدافها، وصورة توضيحية (إن وجدت)، مع توضيح للشركاء الاستراتيجيين ونوع المبادرة.

وصُنفت المبادرات إلى 3 أنواع، هي: سريعة الأثر للمبادرات الأقل من سنة، وأخرى متوسطة المدى، وهي التي تكون بين عام و3 أعوام، وطويلة المدى بحيث تكون بين 3 و5 سنوات فأكثر.

وأوضحت الجهات في مبادراتها تاريخ بدء التطبيق وتاريخ الانتهاء ونسبة الإنجاز، وكذلك البرامج أو الأنشطة الرئيسة للمبادرة والتحديات التي واجهت التنفيذ والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات.



تيار عالمي

ويعكس استضافة COP28، دور الإمارات الكبير والفاعل في قيادة تيار عالمي لمواجهة تداعيات وآثار التغيرات المناخية، والتي باتت تشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين، حيث أدى تزايد الانبعاثات الكربونية، وارتفاع درجة حرارة الأرض إلى انتشار ظواهر التصحر والجفاف وشح الأمطار، خاصة في أفريقيا، وغيرها من الدول.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة استثنائية في هذا المجال كونها الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصادق على اتفاق باريس للمناخ وتقديم مساهماتها المحددة وطنياً، بالإضافة إلى كونها أيضاً أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ذلك فضلاً عن مشاريعها الرائدة داخل الدولة وخارجها، والتي تساهم من خلالها إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي وفق أسس مستدامة.



خفض الانبعاثات

تتضمن أهداف دولة الإمارات، خفض الانبعاثات الكربونية تدريجياً حتى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى الإعلان عن خطة تنفيذ أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، والتي ستكون خريطة طريق لتحقيق الأهداف الموضوعة لخفض الانبعاثات تدريجياً في الأعوام 2030 و2040 و2050.