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إبراهيم العسم يكتب: في وداع علاء نصار

إبراهيم العسم يكتب: في وداع علاء نصار
18 نوفمبر 2023 01:11

«سيبها على الله، يا ريس»
صديقي العزيز علاء نصار.. 
لِمَ لم تخبرني أنك ستترك المدينة والناس والفعل اللازم ودفتر الحياة الذي كنا نرسم أحلامنا بداخله وغادرت.. 
لم تخبرنا أنك راحل وفي روحي تضع ماء الغصة..
أخي هل هذا حق الأخوة؟! تغادر دون أن نحضن تعبنا بعضاً بعد يوم عمل طويل، وترسم ابتسامة رضاك بعد أن نغادر عائدين إلى سرير البيت الذي اشتكى من زحمة أفكارنا، «هل هذه حقيقة أخي!؟».
ستترك أبوظبي وخطواتك إلى مبنى الصحيفة وترحل بهدوء دون أن تخبرنا.
«سيبها على الله، يا ريس»..
مؤلمة غفلة الرحيل دون وداعات وحديث.. 
مؤلم الفراق والصمت وثقل الكلام الذي لا نستطيع قوله، وممكن وربما غير ممكن.. 
أن نضع أيادينا على ما لمسناه على جدار الجريدة.. واستخرجنا منه فكرتنا وتابعناها بقلوبنا.. هي أسئلتنا قبل وبعد الرحيل.. هل سنبتعد عن التقرير ونتركه مجروحاً مثل أفئدتنا وينزف على فراقك يا أخي؟ يا الله كم هو ضارب الحنين حين يخرج من صدورنا كطائر جريح وتائه يبحث عن وصولك.. وهو يعلم بأن أمنيته أصبحت عناقك.
أخي علاء.. لِمَنْ تركت الطاولة والكرسي، ولم تترك التعب لنا وحملته وحدك إلى هناك بعيداً تتنفس بصعوبة وثقل، تعرف كم وزن الألم.. كم أنت أكثر من بياض أوراقي.. 
ودود وخلوق والظل الأمين..
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
«سبناها على الله يا ريس، كما طلبت منا».. 

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