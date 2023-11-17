مناقشة «دور القرآن في تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية»

الشارقة (وام)

نظم مجمع القرآن الكريم في الشارقة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ندوة علمية بعنوان: «القرآن الكريم ودوره في تعزيز القيم الاجتماعية» بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع والدكتور عبد الكريم عثمان علي عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية.

شارك في الندوة الدكتور هادي حسين مرعي أستاذ القراءات وعلومها المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والدكتور عمر نهاد محمود أستاذ مشارك عضو الهيئة التدريسية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي والدكتورة أسماء المعمري عضو الهيئة التدريسية بالجامعة، والدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الدراسات والبحوث القرآنية في المجمع والدكتور مروان النقبي مدير إدارة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية.

وتناولت الندوة دور القرآن الكريم في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية واختلاف قراءاته ومراحل التحوّل الثقافي والاجتماعي في القرآن الكريم والمنظور اللّغوي والتدبّري وعلاقته بالوعي المعرفي.