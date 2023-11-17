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انعقاد «ملتقى عائلة صندوق الزكاة للاستدامة 2023» بأبوظبي

انعقاد «ملتقى عائلة صندوق الزكاة للاستدامة 2023» بأبوظبي
18 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد صندوق الزكاة بأبوظبي في إطار لقاءاته السنوية مع موظفيه «ملتقى عائلة صندوق الزكاة للاستدامة 2023» في فندق إرث في أبوظبي، وجاء عقد ملتقى العائلة انسجاماً مع عام «الاستدامة» وتزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف«cop28»، وانطلاقاً من قيمه الجوهرية وضمن أنشطته التشغيلية.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان البلوشي المكلف بأعمال الأمين العام لصندوق الزكاة، والمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين.وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي: إننا في صندوق الزكاة نعمل على أن نكون من أكثر الجهات التي تخدم فريضة الزكاة بطريقة مبدعة ومبتكرة تحقيقاً لرؤيتنا تحت شعار «رؤية مستقبلية لفريضة شرعية» وأيضاً نعمل على خدمة فريضة الزكاة، توعيةً بها، من خلال: تقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين، وتطوير المهارات والقدرات الإبداعية والابتكارية لدى الموظفين والشركاء والموردين والمتعاملين والمجتمع، والإبداع والابتكار في عمليات الصندوق الرئيسة والمساندة، وتطبيق أساليب وأدوات الابتكار التي تساهم في تحقيق استدامة عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مجتمع دولة الإمارات.

أبوظبي
الإمارات
صندوق الزكاة
عام الاستدامة
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