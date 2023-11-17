انطلاق منتدى الأعمال للقطاع الاجتماعي الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي منتدى الأعمال للقطاع الاجتماعي (SSBF) الأربعاء المقبل 22 نوفمبر الجاري، في منتجع ويستن أبوظبي، بمدينة خليفة.

يجمع الملتقى الجهات من القطاع الحكومي والخاص وعدداً من المعنيين في القطاع الثالث، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الموضوعات الاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الابتكار، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بمواجهة أي من التحديات الاجتماعية والمواضيع ذات الأولوية.

ويعكس المنتدى الذي يقام تحت شعار «توفير حياة كريمة لكبار السنّ في أبوظبي»، التزام دائرة تنمية المجتمع بتعزيز الرفاه المالي والاجتماعي والعاطفي لكبار السن، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم الفاعلة وتأثيرهم على المجتمع عبر الأجيال، حيث يتضمن الملتقى سلسلة من العروض التقديمية والكلمات الرئيسة وورش العمل التفاعلية، يقدمها خبراء في مجال كبار السن، إضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لرفع جودة حياة كبار السن.

كما سيتضمن الحدث الإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من مبادرة «ويّاكم» التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية التي تواجه كبار السن.

كما سيشهد منتدى أعمال القطاع الاجتماعي مشاركة من مختلف الشركاء وممثلي مختلف القطاعات الذين يسهمون من خلال خبراتهم ورؤيتهم وآرائهم في تطوير حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية الملحّة التي تواجه مجتمع أبوظبي، لينعم أفراده بالرفاه وجودة الحياة.