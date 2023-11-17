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«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تختتم مشاركتها في «توظيف × زاهب» بنجاح

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تختتم مشاركتها في «توظيف × زاهب» بنجاح
18 نوفمبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مشاركتها في فعاليات معرض توظيف × زاهب، الذي أقيم خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث شهدت منصة الهيئة تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وخاصة خلال ورش العمل التدريبية اليومية التي استقطبت أكثر من 450 مواطناً ومواطنة من مستفيدي الهيئة وزوّار المعرض.
واستضافت الهيئة خلال المعرض 18 ورشة عمل يومياً، بالإضافة إلى الجلسات الانفرادية التي تهدف إلى تعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها؛ شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، وذلك لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية.
وقال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يعكس نجاح مشاركتنا في معرض توظيف، حرصنا المتواصل على تمكين أفراد الأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي، من خلال فرص التدريب المتنوعة، بما فيها ورش العمل التي قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التوظيف».

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