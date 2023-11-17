انطلاق المرحلة النهائية من «مبرمج الخمسين» بمشاركة 1380 طالباً

أبوظبي (وام)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق اليوم في أبوظبي، المسابقات النهائية من النسخة الثانية من مبادرة «مبرمج الخمسين» التي ينظمها الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة الدار التعليمية، وذلك بحضور عدد من القيادات العالمية والمحلية.

يشارك في نسخة هذا العام 1380 طالباً، قُسموا إلى 450 فريقاً من 91 مدرسة، وتهدف إلى تمكين أبناء الدولة من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت.

ويتضمن «مبرمج الخمسين» مسابقة وطنية بين جميع الفرق المحلية من جميع الإمارات، إضافة إلى مسابقة عالمية MakeX International Robotics «Competition»، يشارك بها فرق من إندونيسيا، والفلبين، تايلاند، مكسيكو، والهند، وغيرها، وتختتم الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين من المسابقتين.

وعبر ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن عن سعادته بمشاركة أكثر من 1380 من طلاب المدارس والمدرسين في المراحل النهائية من النسخة الثانية من «مبرمج الخمسين»، التي تحظى برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي وجه بأهمية تفعيل قدرات أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس في هذا المجال الحيوي، والذي يفتح لهم آفاق النجاح المستقبلية.

وأكد أن المرحلة النهائية توفر الفرصة للجميع ليتنافسوا لإثبات قدراتهم المعرفية فيما يتعلق بالبرمجة والروبوتات، متمنياً التوفيق للجميع، وأن تكون هذه المبادرة بداية لانطلاق الأجيال الجديدة نحو عالم التكنولوجيا ليكون لدينا أفضل المبرمجين والمخترعين على الصعيد العالمي في المستقبل القريب.

وأضاف أن المبادرة تختتم اليوم تصفياتها النهائية بين 1380 طالباً ينتظمون في أكثر من 450 فريقاً، يجتمعون في مكان واحد، لاستعراض تجاربهم وأفكارهم أمام الخبراء والمتخصصين من لجنة التحكيم المحايدة لاختيار الأفضل.

من جهتها قالت سلوى المفلحي مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة الدار العقارية:«يسعدنا أن تكون الدار للتعليم شريكاً منظماً لمسابقة«مبرمج الخمسين» التي أطلقها صندوق الوطن لتمكين المواهب الصاعدة.