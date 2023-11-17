«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى اليوم الاجتماعي في مركز أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى اليوم الاجتماعي تحت شعار «معاً نصنع الفرق»، في مركز أبوظبي التابع لها، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة ومساهماتها الناجحة في منظومة العمل المؤسسي، وإبراز الدور الأساسي لموظفي المراكز في خدمة جميع أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال إنجازاتهم الفردية وتبادل قصص النجاح في تنفيذ خدمات المؤسسة، وتعزيز الدور التكاملي والتشاركي لموظفي الدائرة من خلال صناعة فرص للتواصل واكتشاف المواهب المهنية والمهارات الشخصية وتبادل الآراء.

وحضر الملتقى كل من عبدالرحمن السيد البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد علي الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها فاطمة المنصوري، مدير مركز المرفأ في المؤسسة، بعنوان «معاً نصنع الفرق» وتم تسليط الضوء على الكوادر الوظيفية المتميزة بالدائرة بعد تحقيق النجاح في الخدمات التي تم تقديمها للفئات المستهدفة، منها: خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة، وخدمات منظومة كبار المواطنين، ونادي أطفال وشباب الدار، وتم استعراض تجربتهم من لحظة الانضمام للفريق وبدء رحلة التدريب والتأهيل، والإجراءات والأساليب التي تم استخدامها للتغلب على التحديات، وتحقيق قصص النجاح والتميز.

كما أدارت رفيعة الهاجري، منسق برامج وفعاليات في مركز العين التابع للمؤسسة، الجلسة الثانية بعنوان «صناع النجاح» تم تسليط الضوء من خلالها على إنجازاتهم الفردية للموظفين وقصص نجاحاتهم، فيما أدرات هداية الكعبي منسق برامج وفعاليات في مركز العين الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان «بصمات»، واستضافت الجلسة أفراد الأسر الأكثر مشاركة في خدمات المؤسسة، لعرض تجربتهم والتحدث عن دور المؤسسة في صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز جودة حياتهم.