«جراحة العظام» بأبوظبي يناقش أحدث التوجهات في زراعة الغضاريف

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت أمس في أبوظبي فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام بتنظيم من شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية، وذلك بمركز أبوظبي للمعارض «ادنيك».

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 1000 مشارك لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بجراحة العظام والمجالات الحديثة وأحدث التوجهات العالمية في مجال زراعة الغضاريف باستخدام تقنية الخلايا الجذعية والاستخدامات الحديثة للمناظير الطبية والذكاء الاصطناعي في مجالات استبدال الركبة ومفصل الكتف عبر استخدامات الروبوت والواقع المعزز.

ويتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية في مجالات طب وجراحة العظام بما في ذلك حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين رفيعي المستوى، ودورات تنشيطية وورش عمل وبرنامجاً علمياً غنياً يسمح للمهنيين في الأوساط الأكاديمية والصناعية بالاطلاع على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في طب وجراحة العظام.

وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر خلال الكلمة الافتتاحية، إن الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، والتي تحظى بدعم من دائرة السياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي تهدف إلى تقديم وبحث أحدث العلاجات المستخدمة في أمراض العظام، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات الابتكارات والأبحاث العلمية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: يعد المؤتمر منصة يشارك فيها أطباؤنا مع خبراء وأطباء من جميع أرجاء العالم ويتلقون محاضرات في تخصصات دقيقة بما تعم الفائدة على كافة المشاركين إلى جانب عرض أحدث المعدات والأجهزة الطبية في جناح الشركات الداعمة للمؤتمر.

وذكر أن جلسات المؤتمر ستستمر على مدار 3 أيام متواصلة وتركز على موضوعات مهمة مثل التهابات وخشونة المفاصل خاصة الركبة والكتف وكيفية العلاج بأحدث الطرق من تنظير أو استبدال للمفصل باستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي إلى كيفية التعامل مع المضاعفات التي ممكن تنشأ بعد إجراء هذه العمليات جنباً إلى جنب مع مناقشة المستجدات في علاجات الإصابات الرياضية والكتف والركبة وخاصة تمزق الأربطة والأوتار والتطرق إلى كيفية التعامل مع فشل عملية ترميم الأوتار والأربطة.

وأوضح أنه تم تخصيص يوم كامل لمناقشة أمراض خشونة الركبة حيث تعد هذه الأمراض من الأمراض المنتشرة في الإمارات، وبذلت شعبة العظام جهداً كبيراً بالتعاون مع شركات عالمية في استضافة خبراء عالميين في هذا التخصص.