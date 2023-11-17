سفارة بلجيكا تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي (وام)

أقام أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «ريكسوس المارينا» في أبوظبي، عائشة سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية البلجيكية المقيمة بالدولة.

وأشاد سفير بلجيكا، في كلمة له ألقاها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي، كما تعد بلجيكا الشريك التجاري الرابع للإمارات ضمن دول مجموعة الاتحاد الأوروبي.