السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة بلجيكا تحتفل باليوم الوطني لبلادها

جانب من الحفل (وام)
18 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

أقام أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «ريكسوس المارينا» في أبوظبي، عائشة سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية البلجيكية المقيمة بالدولة.
وأشاد سفير بلجيكا، في كلمة له ألقاها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي، كما تعد بلجيكا الشريك التجاري الرابع للإمارات ضمن دول مجموعة الاتحاد الأوروبي.

السفارة البلجيكية
الإمارات
أبوظبي
بلجيكا
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©