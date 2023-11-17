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تعاون بين «دبي الإسلامي» و«الأعمال الخيرية العالمية» لبناء 200 منزل

تعاون بين «دبي الإسلامي» و«الأعمال الخيرية العالمية» لبناء 200 منزل
18 نوفمبر 2023 01:07

عجمان (وام)

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وقع بنك دبي الإسلامي، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية اتفاقية تعاون لبناء 200 منزل للأسر الفقيرة والمتضررة من الزلزال في إندونيسيا، بقيمة 5 ملايين و262 ألف درهم، إضافة لتأسيس مشاريع إنتاجية لهذه الأسر وللشباب العاطلين عن العمل بقيمة 600 ألف درهم. وقع الاتفاقية نواف عبدالله الريسي، مساعد نائب الرئيس، مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهتين. وقال الدكتور خالد الخاجة إن مبادرة بناء المنازل وتأسيس المشاريع الإنتاجية تعد خطوة مهمة لمساعدة الأسر التي تضررت من الزلزال، من خلال توفير المنازل، وتأسيس مشاريع تكون مصدر رزق لهم.

بنك دبي الإسلامي
الإمارات
هيئة الأعمال الخيرية
إندونيسيا
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