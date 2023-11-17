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شما بنت محمد بن خالد: الإمارات نموذج للعطاء والتسامح

شما بنت محمد بن خالد: الإمارات نموذج للعطاء والتسامح
18 نوفمبر 2023 01:07

العين (وام)

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أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج للعطاء والمحبة والتسامح، تلك القيم التي نعول عليها في رؤيتنا للعالم، ونحمل على قلوبنا وعداً أن نبقى سنداً للإنسانية.
وأشارت، في احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح شارك فيها مجموعة من طلبة مدارس مدينة العين، بحضور شخصيات من مؤسسات المجتمع المحلي، إلى أهمية أن يحتذي العالم بنهج التسامح والسلام من أجل الطفولة ومستقبل المجتمعات البشرية التي تعاني ويلات الاضطراب. ووجهت الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة. وقالت: في هذا اليوم نوقد نور الأمل من أجل العالم ليعم السلام والطمأنينة. بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم فقرات فنية ورياضية وتراثية من طالبات مدرسة المعالي وأطفال روضة المسك وطلبة مدرسة طحنون بن محمد ومدرسة جبل حفيت، وطلبة مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، وطلبة مدرسة الحمدانية الكبرى الخاصة، فيما تم توزيع الهدايا الرمزية التي شاركت بتقديمها إدارة الخدمات وإسعاد المجتمع ببلدية مدينة العين.

شما بنت محمد بن خالد
التسامح
الإمارات
اليوم العالمي للتسامح
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