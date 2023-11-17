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أنور قرقاش يشارك في القمة الثانية لصوت الجنوب

أنور قرقاش خلال مشاركته في القمة (وام)
18 نوفمبر 2023 01:08

أبوظبي (وام)

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شارك معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ممثلاً لدولة الإمارات، في القمة الثانية لـ«صوت الجنوب العالمي» التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. وافتتح القمة التي تستضيفها جمهورية الهند دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، تحت عنوان «معاً من أجل نمو الجميع، بثقة الجميع». 
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية، والعمل معاً، وتوفير فرص تنمية عادلة ومستدامة «للجنوب العالمي»، بحيث تصبح كل دولة نامية جزءاً من نموذج التنمية المستدامة، والتي تأخذ في عين الاعتبار الاهتمامات والاحتياجات المحددة لهذه الدول في صياغة هيكل تنموي عالمي وتنفيذه. واستعرضت القمة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الاقتصادات الصاعدة والنامية للدول المعنية في مختلف القطاعات، والمساهمة في جهود المعالجة التنموية على مستوى المنطقة والعالم. 
وأشارت المداخلات إلى تطلع العديد من القادة إلى تعزيز موقع دول الجنوب في ملف المناخ عبر المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ «COP28»، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. يذكر أن قمة صوت الجنوب العالمي الأولى عقدت مطلع العام الجاري افتراضياً، وشارك فيها قادة ووزراء ومسؤولون من نحو 125 دولة حول العالم وذلك بهدف تركيز الاهتمام الدولي على أولويات الدول النامية.

أنور قرقاش
الإمارات
الهند
ناريندرا مودي
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