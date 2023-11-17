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البواردي يلتقي سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق فرسان الإمارات

محمد البواردي خلال استقباله سلطان النيادي وهزاع المنصوري (وام)
18 نوفمبر 2023 01:07

دبي (وام)
قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة خلال اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ18 والذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي. وزار معاليه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، من ضمنها جناح شركة (وكالة الإمارات للفضاء) وشركة (سندان) الوطنية والجناح الروسي.
كما زار خلال جولته جناح (القوات الجوية والدفاع الجوي) الإماراتي وجناح (شرطة أبوظبي) و (شرطة دبي)، بالإضافة إلى جناح (البحث والإنقاذ).
رافق معاليه خلال جولته عدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.
كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، فريق الإمارات الوطني للاستعراضات الجوية «فرسان الإمارات» بمعرض دبي للطيران 2023.
وأشاد معاليه بالدور الهام الذي يقوم به فريق فرسان الإمارات خلال مشاركته في المعارض الدولية والإقليمية.

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معرض دبي الدولي للطيران
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