الإمارات تؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي تسمح بانتشار الإرهاب، داعيةً إلى تعزيز التعاون الدولي ومعالجة الاتجاه الناشئ لاستغلال الإرهابيين للتقنيات الجديدة.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «أكدت دولة الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن لجنة عقوبات داعش / القاعدة، ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ولجنة 1540، على أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي تسمح بانتشار الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي ومعاقبة من لم يستوفي معايير قائمة عقوبات الأمم المتحدة بشكل فعال ومعالجة الاتجاه الناشئ لاستغلال الإرهابيين للتقنيات الجديدة».