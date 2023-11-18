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محمد بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

محمد بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني
18 نوفمبر 2023 09:42

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة باليوم الوطني.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعبر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بدوام التقدم في مختلف المجالات».

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وأضاف سموه: « العلاقات الإماراتية - العمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة. ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
سلطنة عمان
اليوم الوطني العماني
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