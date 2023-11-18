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محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني
18 نوفمبر 2023 12:15

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة باليوم الوطني.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد.. ومسيرة نهضتهم المباركة.. داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار.. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة».

 

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