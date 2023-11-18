حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه في برقيته: "خالص التهاني والتبريكات لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق "حفظه الله"، ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 ... أواصرنا الأخوية متجذرة، وروابطنا الثقافية والاجتماعية ممتدة في عمق التاريخ، تجسدها رؤانا المستقبلية المشتركة والهادفة إلى صناعة غدٍ أكثر إشراقاً واستدامة لأبنائنا ..أدعو الله عز وجل أن يحفظ عُمان وشعبها الشقيق، وأن يمن عليها بمزيد من الازدهار والرفعة والنماء".

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53.