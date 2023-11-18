شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للعائلات بملتقى جودة حياة الأسرة

عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي الوعي المروري للعائلات وأفراد المجتمع بالقيادة الآمنة والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور خلال مشاركتها في ملتقى (جودة حياة الأسرة) والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بمركزها في أبوظبي.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور ..لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واطلع الزوار على أهداف دورية السعادة ودورها في تعزيز المنظومة المرورية والتوعوية بما يساهم في الحد من الحوادث المرورية ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، كما تم تنظيم مسابقات تثقيفية عن السلامة المرورية للأسر وطلبة المدارس مع توزيع الهدايا للفائزين.

وعرض فريق التوعية المرورية بالمديرية فيديوهات التوعية الرقمية وحث الأسر على أهمية ربط حزام الأمان للأطفال في المركبة وجلوسهم في المقاعد الخلفية حفاظا على أرواحهم، والاهتمام بتوفير مقومات السلامة للأبناء خصوصاً بالقرب من المدارس، ومضاعفة الرقابة على الأبناء وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من مخاطر استخدام الدراجات الكهربائية "سكوتر" بالطرقات العامة خصوصا مع تحسن الطقس حالياً، والتعاون المشترك مع الشرطة تعزيزاً للسلامة في المجتمع.

وركز الملتقى على عقد ورش تفاعلية وفرص تطبيقية بهدف توفير أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي والاهتمام بتوطيد علاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع.