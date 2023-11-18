الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للعائلات بملتقى جودة حياة الأسرة

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للعائلات بملتقى جودة حياة الأسرة
18 نوفمبر 2023 13:26

عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي الوعي المروري للعائلات وأفراد المجتمع بالقيادة الآمنة والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور خلال مشاركتها في ملتقى (جودة حياة الأسرة) والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بمركزها في أبوظبي.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور ..لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واطلع الزوار على أهداف دورية السعادة ودورها في تعزيز المنظومة المرورية والتوعوية بما يساهم في الحد من الحوادث المرورية ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، كما تم تنظيم مسابقات تثقيفية عن السلامة المرورية للأسر وطلبة المدارس مع توزيع الهدايا للفائزين.

أخبار ذات صلة
كأس شرطة أبوظبي تصل الأدوار النهائية
شرطة أبوظبي تلتقي منتسبيها الملتحقين بـ«مدرسة 42 أبوظبي» للبرمجة

وعرض فريق التوعية المرورية بالمديرية فيديوهات التوعية الرقمية وحث الأسر على أهمية ربط حزام الأمان للأطفال في المركبة وجلوسهم في المقاعد الخلفية حفاظا على أرواحهم، والاهتمام بتوفير مقومات السلامة للأبناء خصوصاً بالقرب من المدارس، ومضاعفة الرقابة على الأبناء وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من مخاطر استخدام الدراجات الكهربائية "سكوتر" بالطرقات العامة خصوصا مع تحسن الطقس حالياً، والتعاون المشترك مع الشرطة تعزيزاً للسلامة في المجتمع.

وركز الملتقى على عقد ورش تفاعلية وفرص تطبيقية بهدف توفير أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي والاهتمام بتوطيد علاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©