حمدان بن محمد: نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين.. داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عُمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار».