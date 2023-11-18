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حمدان بن محمد: نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين

حمدان بن محمد: نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين
18 نوفمبر 2023 14:00

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين.. داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عُمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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