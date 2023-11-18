حمدان بن محمد: نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 .
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين.. داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عُمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار».
نبارك لسلطنة عمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين … داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 18, 2023