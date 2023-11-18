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الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ53

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ53
18 نوفمبر 2023 14:36

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للسلطنة.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "يطيب لي أن اتقدم لجلالتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لسلطنة عُمان الشقيقة وإنه ليسرني في هذه المناسبة المجيدة أن أشيد بالإنجازات والمكاسب والاستحقاقات العظيمة التي حققتها السلطنة نحو آفاق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ..كما أعرب عن بالغ اعتزازنا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً والتي تزداد قوة ومتانة ونمواً بفضل الرؤية المستنيرة للقيادتين الرشيدتين في بلدينا وحرصهما الدائم على العمل سوياً من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات لما فيه خير شعبينا الشقيقين.

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مع خالص تمنياتنا القلبية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجلالتكم بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر مقرونةً بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب العماني الشقيق وقد تحقق له المزيد مما يصبو إليه من رفعة ورخاء وأمن وأمان".

المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
سلطنة عُمان
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