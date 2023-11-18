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رئيس الدولة يوجه بعلاج ألف فلسطيني من قطاع غزة مصابين بأمراض السرطان في مستشفيات الإمارات

رئيس الدولة يوجه بعلاج ألف فلسطيني من قطاع غزة مصابين بأمراض السرطان في مستشفيات الإمارات
18 نوفمبر 2023 14:50

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية ، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة.. وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

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وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه مؤخراً باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضاً برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم .. كما أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
محمد بن زايد
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