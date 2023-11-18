جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للفلك بهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مجال علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء.

وقع المذكرة عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وعن الجمعية سعادة إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور سعادة سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء و عدد من العلماء والمشاركين في فعاليات المؤتمر العربي الــ14 للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الذي استضافته الجامعة مؤخرا إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تبادل المعارف الإقليمية بين الجامعة والجمعية في عدة مجالات لخدمة المجتمع والنهوض بالمستوى البحثي والعلمي إلى جانب تعزيز تبادل المعارف الإقليمية في نطاق الأهداف المشتركة بين الطرفين والعمل المشترك في إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة ثقافية علمية في مجال الفضاء والفلك والتعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية والرصد الفلكي بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وإصدار مواد تعليمية وثقافية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.