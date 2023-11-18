الطقس غائم جزئياً مع بعض السحب غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على البحر والجزر مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني عند الساعة 07:19 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزرالثاني عند الساعة 23:43.

بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:40 الجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 19:44.