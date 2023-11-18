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المدير الإقليمي للإعلام بـ«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: تدريب 4200 تربوي في الإمارات على حماية البيئة

عمار عمار
19 نوفمبر 2023 01:14

شعبان بلال (القاهرة)

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اعتبر المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، أن التعاون بين «اليونيسف» والإمارات، وثيق، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على مشروعين رئيسين مشتركين، أولهما دعم شراكة التعليم الأخضر التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإمارات، وهي مبادرة تحويلية تمكن الطلاب والمعلمين والمجتمعات من اعتماد ممارسات صديقة للبيئة ومستدامة.
وأوضح عمار في حوار مع «الاتحاد»، أنه من خلال المساهمة في هذا المشروع الرائد، ستقوم «اليونيسف» بتدريب أعضاء هيئة التدريس بهدف الوصول إلى 1400 مدير مدرسة و2800 معلم.
وأشار عمار عمار إلى أن المشروع الثاني، شراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات، حيث قامت «اليونيسف» بتعيين 10 شباب من المدافعين عن المناخ، ومع خلفيتهم في الدعوة إلى كوكب قادر على التكيف مع المناخ والدفاع عن حقوق الأطفال، يشارك هؤلاء الشباب في مختلف الفعاليات محلياً وعالمياً.
وأشار المتحدث الإقليمي للمنظمة الأممية إلى أن هناك أكثر من مليار طفل يعيشون في بلدان مصنفة على أنها معرضة لمخاطر مناخية شديدة الخطورة، وهناك 4 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها أطفال يواجهون مخاطر عالية للغاية من تغير المناخ، وفقاً لمؤشر مخاطر المناخ على الأطفال التابع لليونيسف.
وأضاف أن حوالي 86 مليون طفل 0 - 17 سنة وأكثر من 34 مليون شاب 15- 24 سنة يواجهون هذه المخاطر، بالإضافة إلى الآثار الصحية، أثناء موجات الحر والعواصف الرملية والترابية والفيضانات وحالات الجفاف وغيرها من الأحداث المتطرفة، كما تؤثر ندرة المياه على حياة الأطفال، وخاصة الأكثر ضعفاً.
وذكر عمار عمار أن الكوارث المناخية قد تسبب الأمراض العقلية والإجهاد، وأن 40% من الشباب على المستوى العالمي أعادوا النظر في خططهم لتكوين أسرة بسبب تأثيرات تغير المناخ، وكان هذا القلق أكثر وضوحاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

حقوق الطفل
وحول جهود «اليونيسف» في دعم الأطفال الذين يواجهون تغير المناخ وآثاره، بين عمار عمار أن المنظمة تنظر إلى أزمة المناخ على أنها أزمة حقوق الطفل، حيث إنها تحرمه من قدرته على النمو بصحة وسعادة، ويمكن أن يتسبب في نهاية المطاف بالمرض وربما حتى بالموت، وتركز «اليونيسف» على إجراءات التكيف مع المناخ التي تبني القدرة على الصمود في الخدمات الاجتماعية للأطفال مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والتغذية.
وأضاف، أن «اليونيسف» تدعم الأطفال والشباب للمشاركة بنشاط في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال مشاركتهم في المنتديات المحلية والدولية وبناء فهمهم من خلال التدريبات ودمج قضية تغير المناخ في المناهج المدرسية.

حدث حاسم
اعتبر عمار أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات يعد حدثاً حاسماً في مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى تقدير «اليونيسف» التعاون الوثيق مع دولة الإمارات في دعم مبادراتها ليكون الأطفال والشباب في المقدمة كأعضاء نشطين في التخطيط والعمل للاستجابة لحلول أزمة المناخ.
وتهدف المشاريع والقضايا التي ستثيرها «اليونيسف» في مؤتمر الأطراف الـ 28، إلى تسليط الضوء على الضعف المتزايد للأطفال في مواجهة تغير المناخ، وتخطط لسلسلة من المشاركة رفيعة المستوى لرفع الطموح والإرادة السياسية لصالح العمل المناخي للأطفال.

أحداث رفيعة المستوى
اختتم عمار حديثه بالتأكيد على التخطيط لأحداث رفيعة المستوى خلال مؤتمر «COP28»، وحوارات مع الأطراف، وأحداث جانبية، وسيكون هناك جناح لدعم المدافعين عن المناخ والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم.

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