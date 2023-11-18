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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان الاستجابة للأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان الاستجابة للأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة
18 نوفمبر 2023 20:21

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة.
كما بحث سموه ومعالي وزيرة خارجية هولندا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع وحماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة، وناقشا أهمية دخول المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والعمل بشكل مكثف من أجل توفير الدعم الإنساني اللازم لأهالي غزة على مختلف الأصعدة وبشكل مستدام.

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عبدالله بن زايد
هانكي برونز سلوت
الوضع الإنساني
التهدئة
غزة
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