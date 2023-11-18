مؤتمر الإمارات الحادي عشر لجراحة العظام يواصل أعماله بأبوظبي

أبوظبي (وام)

تتواصل فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام، الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية بمركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" في أبوظبي.

واستعرض المؤتمر برنامجه العلمي والمحاور الرئيسية في مجالات جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل والطب الرياضي وجراحات الكسور وجراحات الأطراف العلوية وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل حيث واصل المؤتمر استعراض الأوراق البحثية بجانب ورش العمل والمحاضرات.

وقال الدكتور علي البلوشي استشاري جراحة العظام وتبديل المفاصل نائب رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، إن طب وجراحة العظام في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً نتيجة استقطاب أفضل الخبرات البشرية والمراكز الطبية العالمية إلى جانب الاستعانة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والجراحة والعلاج وأفضل الممارسات الطبية مما ساهم في تقليل نسبة المرضى الذين كانوا يسافرون للعلاج إلى خارج الدولة في السابق، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المائة من عمليات استبدال المفاصل أصبحت تتم في مستشفيات الدولة.

ولفت إلى أنه تم في اليوم الثاني للمؤتمر استعراض مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بجراحة العظام والمجالات الحديثة التي طرأت على طب العظام وأحدث التوجهات العالمية الخاصة بتقنيات الخلايا الجذعية والاستخدامات الحديثة للمناظير الطبية في مجالات استبدال الركبة ومفصل الكتف عبر استخدامات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه تم أيضاً استعراض ومناقشة مرض خشونة الركبة للمرضى في بداية الإصابة كإجراء وقائي لتفادي اللجوء إلى العملية الجراحية من خلال العلاجات بالأدوية والتمارين الرياضية والإبر الزيتية أو الصفائح معا حيث عُرضت دراسات جديدة أكدت مدى استفادة المريض من الحقن الزيتية مع حقن الصفائح "بي آر بي" إلا أن الأطباء أجمعوا على أن هذا الإجراء على الرغم من أهميته إلا أنه لا يعمل على ترميم وبناء الغضروف وهذه معلومة طبية مؤكدة تفيد بأن الإبر الزيتية مع إبر الخلايا الجذعية لا تعمل على بناء الغضاريف.

وأكد أن الإبر الزيتية تستخدم كعلاج لتخفيف الخشونة لأنها تزيد اللزوجة المفقودة في المفصل وبالتالي تخفف من شدة الاحتكاك والألم وتُعطى للمريض حسب حالته الصحية وحسب حدة الخشونة التي يعاني منها ونحن كأطباء لا ننصح بأخذ الإبرة الزيتية في مدة تقل عن ثلاثة أشهر حيث لابد من إجراء طبي آخر ما لم يفد هذا الإجراء.

ونوه إلى أن استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي خلال الجراحة يمتاز بدقة عالية في التخطيط والتنفيذ الأمر الذي يخفض من الأخطاء البشرية بنسبة 20 في المائة، لافتاً إلى أنه باستخدام الروبوت تصل نسبة الدقة إلى 99 في المائة فضلاً عن أن الوقت المستغرق ونسبة الألم والنزيف أثناء إجراء العملية والفترة التي يمضيها المريض داخل المستشفى تصبح أقل بكثير من الطرق التقليدية.

وقالت ديما قبج مسؤولة بمستودع الإنماء للأدوية: "نعرض أحدث منتجات من الأدوية المعتمدة من قبل الهيئة الأميركية للغذاء والدواء 'FDA' لعلاج الخشونة وتحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم وهو منتج 'سي اتش ألفا'".