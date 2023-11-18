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«قضاء أبوظبي» تقدم خدمة «تحويل المخالفات المرورية للمحكمة»

«قضاء أبوظبي» تقدم خدمة «تحويل المخالفات المرورية للمحكمة»
19 نوفمبر 2023 01:14

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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نشرت دائرة القضاء أبوظبي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمة «طلب تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة»، حيث تمكّن هذه الخدمة التقدم بطلب إلى النيابة العامة، وذلك لتحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة بغرض الاعتراض عليها أو تخفيض قيمتها، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة، تتضمن: أولاً: بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية، ثانياً: وكالة قانونية مصدقة في حالة الوكالة، ثالثاً: بطاقة المحامي أو من ينوب عنه في حال تقديم الطلب عن طريق المحامي، رابعاً: الرخصة التجارية في حال تقديم الطلب باسم الرخصة، خامساً: كشف مخالفات معتمد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأوضحت دائرة القضاء أبوظبي، أن الشروط والأحكام تتطلب مراعاة الاختصاص المكاني للنيابات، مع تقديم الطلب من دون رسوم، مضيفة بأن قنوات الخدمة هي: الموقع الإلكتروني ومكاتب الطباعة. وأوضحت دائرة القضاء أبوظبي، أن رحلة المتعامل تمر بـ 4 مراحل، والتي تتضمن: أولاً: تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة، ثانياً: إثبات الحضور للنيابة أو المحكمة المختصة بالوسيلة المتاحة في حال تطلب الأمر، ثالثاً: سداد قيمة الغرامة من خلال القنوات المتاحة، رابعاً: الحصول على كف البحث.

دائرة القضاء
أبوظبي
الإمارات
المخالفات المرورية
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