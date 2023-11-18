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انتهاء الحالة الجوية وهطول الأمطار

انتهاء الحالة الجوية وهطول الأمطار
19 نوفمبر 2023 01:14

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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الطقس غائم جزئياً مع بعض السحب غداً
أمطار على مناطق بالدولة وانخفاض في درجات الحرارة

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، أمس، على معظم المناطق، مع نهاية المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، حيث شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وحذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال هطول الأمطار، حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية التي صاحبتها أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وساد أمس طقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجزر، وعلى بعض المناطق الساحلية امتدت على المناطق الداخلية صاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
وأفاد تقرير للمركز بأن الدولة تأثرت خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة، مع تدفق السحب من الغرب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار.
ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ورطباً ليلاً، وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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