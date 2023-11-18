مذكرة تفاهم بين جمعية الصحفيين والجامعة الأميركية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية والجامعة الأميركية في الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء قدرات الكوادر الإعلامية وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ برامج مشتركة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي احتضنته العاصمة أبوظبي.

ووقع الاتفاقية من طرف جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، ومن طرف الجامعة الأميركية في الإمارات الأستاذ الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة، وذلك في مقر المركز الإعلامي للكونغرس العالمي للإعلام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلن الدكتور مثنى غني عبدالرزاق، خلال كلمته، عن تقديم الجامعة لـ4 منح دراسية كاملة للطلبة الإماراتيين المتفوقين والموهوبين، لدراسة برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام والاتصال الجماهيري.