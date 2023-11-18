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علوم الدار

طلبة قسم الإعلام في جامعة الإمارات يشاركون في الكونغرس العالمي للإعلام

أحمد المنصوري مع طلبة الإعلام (من المصدر)
19 نوفمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك 90 طالباً وطالبة و10 من أعضاء هيئة التدريس من قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية طوال الأيام الثلاثة من استضافة أبوظبي لهذا الحدث الذي اختتمت فعالياته الجمعة.
وأكد الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية، حرص قسم الإعلام على إشراك طلابه بمختلف الأنشطة الإعلامية في الدولة، معتبراً أن استضافة أبوظبي للكونغرس العالمي للإعلام شكلت فرصة استثنائية لطلبة الإعلام للتعرف على آخر تطورات العمل الإعلامي، وأثر التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى.
وأوضح المنصوري أن الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام أحرزت نجاحاً مبهراً من حيث التنظيم والمشاركات المميزة، خاصة الجلسات الحوارية النوعية مع قادة الإعلام، وورش العمل التخصصية التي قدمها متخصصون في الإعلام الجديد، والذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، واستضافها جناح جامعة الإمارات في الكونغرس.
وتوجه رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بالشكر لوكالة أنباء الإمارات «وام» على تنظيم هذا الحدث الإعلامي العالمي المميز بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، مشيراً إلى أن النجاح الكبير للدورة الثانية سيكون دافعاً أمام مزيد من النجاحات في الدورات القادمة. بدورهم عبر طلاب وطالبات قسم الإعلام والصناعات الإبداعية عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الملتقى الإعلامي العالمي المميز، مؤكدين أن حضورهم عدداً من الدورات وورش العمل والجلسات شكل إضافة مهمة له في رصيد المعارف والخبرات الإعلامية.
وقال الطالب حمدان العبدولي إنه شارك على مدى يومين في المنتدى، وحضر عدداً من الورش الإعلامية المهمة في مواضيع الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى. كما تعرف على عدد من القيادات الإعلامية، وبحث فرص التدريب في المؤسسات الإعلامية، خلال فترة الدراسة، والوظائف المتاحة بعد التخرج.
وأشاد كل من الطالبين حسن الصفار وسلطان الديري بالكونغرس العالمي للإعلام الذي شكل فرصة مهمة لتزويدهم كطلبة إعلام بالمعارف حول آخر مستجدات الصناعة الإعلامية. 
بدورها، قالت الطالبة حصة الحبسي إن فعاليات الكونغرس نقلتنا من عالم التنظير المعرفي إلى التطبيق العملي.

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