15 منحة لماجستير الاستدامة «دلهي أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، عن تعاون مشترك لتوفير منح دراسية لبرنامج الماجستير في تخصص الاستدامة وتحول الطاقة الذي سيقدمه المعهد في الحرم الجامعي المؤقت في أبوظبي، وذلك بهدف إعداد أصحاب الكفاءات في دولة الإمارات بالمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال تحول الطاقة. وتتزامن هذه الشراكة النوعية مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، حيث تعتزم «أدنوك» تقديم 15 منحة لدراسة الماجستير بتخصص الاستدامة وتحول الطاقة، وهو البرنامج الأكاديمي الأول الذي يقدمه الفرع الجديد للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويتم اختيار ما يصل إلى 15 باحثاً من موظفي أدنوك للمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى 10 باحثين يتمتعون بخلفية أكاديمية مميزة من دولة الإمارات والهند ودول أخرى. ويوفر برنامج الماجستير قاعدة متينة في التقنيات والسياسات المتعلقة بتحول الطاقة الذي يُعد من أهم القضايا في الوقت الراهن. كما يتيح للمرشحين التخصص في مجالي «تقنيات إزالة الكربون» و«اقتصاد وسياسة وتخطيط تحول الطاقة» وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم واختيار نيل درجة الماجستير في أحدهما، كما يمكن للطلبة اختيار مجموعة من الدورات المرتبطة بهذه التخصصات.

وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «تتصدر دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي جهود دعم قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات وتعزيز آفاق نموه، انطلاقاً من إدراكها لأهمية ترسيخ الشراكات ضمن القطاع للمواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية والوظائف الناشئة في القطاعات المتطورة».