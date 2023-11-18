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شرطة الشارقة تغلق «تل الفاية الرملي»

شرطة الشارقة تغلق «تل الفاية الرملي»
18 نوفمبر 2023 22:08

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة الإغلاق الكلي للتل الرملي في منطقة الفاية بالمنطقة الوسطى، وذلك إثر قيام بعض الأشخاص بالممارسات الاستعراضية غير القانونية على التل الرملي وما ينتج عنها من حوادث وخيمة، الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة مرتادي المنطقة من عائلات وأفراد للخطر، لاسيما الشباب منهم.
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في منشور على حسابها على موقع فيسبوك، أن «الإغلاق جاء بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالقواعد والإرشادات الأمنية الصادرة من شرطة الشارقة خلال الحملات الأمنية والتوعوية التي تنظمها في المنطقة الوسطى، منعاً لمحاولات الاستعراض الطائشة غير القانونية، وحرصاً على سلامة الأسر والعائلات الذين يرتادون المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء الأوقات خلال العطل».
وحذّرت شرطة الشارقة، في منشورها «قائدي المركبات من هواة الاستعراض من ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخاطئة في المناطق الرملية التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، موجهة لهم بضرورة الالتزام بالقوانين الأمنية، داعية أفراد المجتمع في حال رصدهم لأي من تلك السلوكيات التعاون والإبلاغ الفوري على الرقم المخصص للحالات الطارئة 999».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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