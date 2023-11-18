الإمارات: ثقافة التسامح عنصر أساسي في حل النزاعات

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات، التأكيد على دعمها كافة المساعي الجادة لتحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، معربة عن قلقها إزاء استمرار إلحاق الأضرار بالمواقع الثقافية، وشددت على ضرورة خلق ثقافة التسامح التي تعتبر عنصراً أساسياً في حل النزاعات.

وأكدت الإمارات في بيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، ألقته شهد مطر المتحدث الرسمي باسم البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والمنسق السياسي بالإنابة، على إيمانها بأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الثقافات والأديان، خصوصاً وأن منطقتنا قد عانت ولا تزال تعاني من التداعيات الناجمة عن التعصب والتطرف والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الدين أو العرق.

وقالت شهد مطر: «في سياق مناقشة اليوم، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء أي تقارير تتعلق بالتعصب الديني، فكما أقر مجلس الأمن في قراره 2686، يساهم التعصب في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، الأمر الذي يستوجب منا نبذ الكراهية قبل وعند اندلاع أي نزاع».

وأضافت: لدينا في هذا الصدد، شواغل إزاء إلحاق أضرارٍ مستمرة بالمواقع الثقافية خلال الصراع في أوكرانيا، فمنذ فبراير الماضي، وثقت منظمة اليونسكو أضراراً لحقت بأكثر من 300 موقع ثقافي، بما في ذلك 124 موقعاً دينياً، و142 مبنى تاريخياً وفنياً، فهذا التدمير للمباني الثقافية يضعف أحد الركائز الأساسية لتعزيز التفاهم المتبادل.

وتابعت: إن المواقع الثقافية، بما في ذلك المواقع التاريخية وأماكن العبادة، تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما أكد هذا المجلس في قراره رقم 2347 على أن تدمير التراث الثقافي، بما في ذلك المواقع الدينية، قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات وتقويض جهود المصالحة.

وذكرت مطر أنه يجب أن نضع في صدارة أولوياتنا العمل على حماية مواقع التراث الثقافي أثناء النزاعات، ومن ثم العمل على إعادة إعمارها وتأهيلها بعد إحلال السلام، فالمواقع الدينية والثقافية تحظى بأهمية كبيرة لمجتمعاتها خاصة عند احتدام الاضطرابات والصراعات، كما أنها تشكل منابر هامة للتعافي وإعادة البناء بعد انتهاء النزاعات.

وأوضحت أن خلق ثقافة التسامح يعتبر عنصراً أساسياً في حل النزاعات وجهود التعافي ما بعد الصراع، ويجب أن تشكل أحد الاعتبارات الهامة لمجلس الأمن ولأطراف النزاع.

وقالت: «مثلما أكد المجلس، يضطلع القادة الدينيون بدور رئيسي في بناء وترسيخ التعايش السلمي بين المجتمعات، ومنع نشوب النزاعات وحلها، كما تُعد المشاركة البناءة للقادة الدينيين عنصراً هاماً في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وبناء أسس السلام».

وأشارت، إلى أن التعصب وتدمير المواقع الدينية والثقافية لن يؤدي إلا إلى تصعيد النزاع وإطالة أمده، لذلك، يجب علينا أن نكون حازمين في إدانتنا لهذه الأعمال، وأن تنصب جهودنا على إعادة السلام والأمن إلى أوكرانيا.

وقالت شهد مطر في ختام البيان: من جانبنا، «ستظل دولة الإمارات ثابتة في دعمها لكافة المساعي الجادة نحو تحقيق السلام العادل والمستدام، والمرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها».