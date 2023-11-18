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مسابقة الصور البريدية.. تراث الإمارات في لقطات ملهمة

مسابقة الصور البريدية.. تراث الإمارات في لقطات ملهمة
19 نوفمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تعزيز التواصل مع مواهب التصوير الفوتوغرافي، أطلق بريد الإمارات، المزود الرائد للخدمات البريدية والتوصيل السريع في الدولة، مسابقة «الصور البريدية»، ودعت المسابقة الموهوبين لالتقاط صور وتوثيق لحظات تظهر التراث الثقافي الغني، وطبيعة الحياة في الإمارات.
وتتناول المسابقة، المقرر استمرارها حتى 30 سبتمبر 2024، مواضيع مختلفة كل ثلاثة أشهر تتمحور حول طبيعة الحياة في الدولة، وتعكس ثقافتها وغناها الثقافي.
وحثّت المشاركين على تجسيد التجربة البريدية النابضة بالحياة في الدولة، من خلال صور ملهمة.. مع تخصيص جائزة شهرية للمصوّر الذي يلتقط أجمل صورة كل شهر، وفقاً للموضوع المحدد، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا.

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