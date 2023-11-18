في ندوة بالعين.. التسامح والاستدامة يفتحان أبواب المستقبل

العين (الاتحاد)

«التسامح والاستدامة أسلوب حياة» عنوان محاضرة نظمتها مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة، بهدف تسليط الضوء على العلاقة بين التسامح والاستدامة باعتبارهما محورين يعززان بناء المجتمع ويفتحان أبواب المستقبل.

وثمن الشيخ سالم بن ركاض، رئيس جمعية الإمارات للسرطان، جهود وتجربة الإمارات في تعزيز مفهوم التسامح محلياً وعالمياً، حتى باتت ملتقى لتواصل الشعوب والحضارات.

وتناول مقدم المحاضرة الدكتور شافع النيادي، خبير الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، جهود الدولة في مجال الاستدامة وقضايا الصحة والبيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار والإبداع والتكنولوجيا ودورها الرائد في مواجهة التحديات العالمية بتحقيق الاقتصاد المستدام.

وأشار إلى العلاقة التي تربط بين الاستدامة والتسامح والأثر القوي بينهما في الجانب الاجتماعي، لجهة قبول الاختلاف مع الآخر.