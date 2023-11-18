صقر غباش يهنئ رئيسي مجلسي الدولة والشورى بسلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ53، متمنياً للشعب العُماني كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعثهما إلى معالي الشيخ عبد الملك الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لسلطنة عُمان، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسي الدولة والشورى هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في نفس الوقت أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك.

وفي ختام البرقيتين قال معاليه: نسأل الله العلي القدير أن يديم على سلطنة عُمان الشقيقة أمنها وازدهارها وأن يعيد عليها هذه المناسبة وقد حققت ما تصبو إليه من تطور ونماء.