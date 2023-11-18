صقر غباش يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى الاستقلال

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة المغربية الشقيقة ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً بمناسبة ذكرى الاستقلال، التي توافق الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، متمنياً لشعب المملكة المغربية كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعثهما إلى معالي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النوّاب- المملكة المغربية، ومعالي النعم ميّارة، رئيس مجلس المستشارين- المملكة المغربية: يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسيكم الموقرين بخالص تحياتنا الأخوية مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة للملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وقال معالي صقر غباش: إن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسيكم هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا، وهي تمثل أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وفي جميع المحافل الدولية.