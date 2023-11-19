الإثنين 20 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجروان يحضر حفل تنصيب رئيس المالديف ونائبه

الجروان يحضر حفل تنصيب رئيس المالديف ونائبه
19 نوفمبر 2023 11:05

حضر معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حفل تنصيب رئيس المالديف المنتخب فخامة محمد معز، ونائبه معالي محمد حسين لطيف وقدم التهاني باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام للرئيس معز ونائبه في ساحة الجمهورية بالعاصمة المالديفية ماليه، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

واستقبل معالي محمد حسين لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف وعضو المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي أحمد بن محمد الجروان في مكتبه بالعاصمة المالديفية ماليه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام، وأ كد نائب الرئيس المالديفي استمرار دعم بلاده للمجلس العالمي للتسامح والسلام وتوجهاته في تعزيز التسامح والمحبة والأمن والسلام.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يحضر أفراح الجزيري والجروان

كما استقبل معالي محمد أسلم رئيس مجلس النواب المالديفي، معالي أحمد بن محمد الجروان في مقر البرلمان بالعاصمة المالديفية ماليه.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار العمل البرلماني بما يعزز نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام حول العالم، كما أكد رئيس البرلمان المالديفي تسمية عضو جديد من البرلمان المالديفي في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

المصدر: وام
الجروان
المالديف
المجلس العالمي للتسامح والسلام
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يواجه الكويت في «الودية الثانية»
اليوم 11:30
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
الرياضة
صنز يطيح جاز بـ «وقتين إضافيين»
اليوم 11:28
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
الرياضة
«فاتنه» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب
اليوم 10:49
غرق سفينة تركية في البحر الأسود على متنها 12 فرداً
الأخبار العالمية
غرق سفينة تركية في البحر الأسود على متنها 12 فرداً
اليوم 10:27
محمد بن راشد: تستضيف الإمارات ممثلة بحكومتها أهم مؤتمر للاتصالات في العالم
علوم الدار
محمد بن راشد: تستضيف الإمارات ممثلة بحكومتها أهم مؤتمر للاتصالات في العالم
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©