الجروان يحضر حفل تنصيب رئيس المالديف ونائبه

حضر معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حفل تنصيب رئيس المالديف المنتخب فخامة محمد معز، ونائبه معالي محمد حسين لطيف وقدم التهاني باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام للرئيس معز ونائبه في ساحة الجمهورية بالعاصمة المالديفية ماليه، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

واستقبل معالي محمد حسين لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف وعضو المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي أحمد بن محمد الجروان في مكتبه بالعاصمة المالديفية ماليه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام، وأ كد نائب الرئيس المالديفي استمرار دعم بلاده للمجلس العالمي للتسامح والسلام وتوجهاته في تعزيز التسامح والمحبة والأمن والسلام.

كما استقبل معالي محمد أسلم رئيس مجلس النواب المالديفي، معالي أحمد بن محمد الجروان في مقر البرلمان بالعاصمة المالديفية ماليه.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار العمل البرلماني بما يعزز نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام حول العالم، كما أكد رئيس البرلمان المالديفي تسمية عضو جديد من البرلمان المالديفي في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.