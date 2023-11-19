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محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في الإمارات حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه

محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في الإمارات حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه
19 نوفمبر 2023 12:18

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) لـ 124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات أو مراكز الاتصال أو الخدمات الرقمية... جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية... مع تفوق مركز الظفرة في المنطقة الغربية وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط ليتنقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم. وجاء في قائمة أسوأ المراكز مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور... كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في المراكز ذات الأداء الضعيف... ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها. الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه... والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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