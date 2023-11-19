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شرطة أبوظبي تزور المصابين تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

شرطة أبوظبي تزور المصابين تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
19 نوفمبر 2023 15:09

نفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي زيارات لمصابي الحوادث المرورية في مستشفى "NMC" بأبوظبي ومستشفى توام بمدينة العين وذلك تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق.

وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور تعزيزاً لسلامتهم على الطرق والحد من الحوادث المرورية.. مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية بالتنسيق مع الشركاء.

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شرطة أبوظبي تزور مصابين

واطمأنت فرق التوعية المرورية خلال زيارة المستشفيات على الحالة الصحية للمرضى ومصابي الحوادث وحثهم على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الطريق مستقبلاً من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وشاركت دورية السعادة في توزيع الورود والهدايا على المرضى وأعربت شرطة أبوظبي عن تمنياتها للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل.

وقدم أهالي المصابين الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على مبادراتها الإنسانية والتي تهدف إلى رفع معنويات المصابين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
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