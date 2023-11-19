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قافلة مساعدات إماراتية تتحرك نحو معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى غزة

قافلة مساعدات إماراتية تتحرك نحو معبر رفح
19 نوفمبر 2023 17:54

تحركت، اليوم، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ضمت القافلة (13) شاحنة، بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طن، تتكون من 16 ألفاً و800 طرد غذائي بوزن 252 طناً محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص، إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طن محملة على 3 شاحنات.

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وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده إلى 49 طائرة حتى الآن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

المصدر: وام
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