«الأرصاد» تتوقع أمطاراً ورياحاً خفيفة غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 07:19 والمد الثاني عند الساعة 16:38 والجزر الأول عند الساعة 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:43.