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«ربدان».. تواكب رؤية الإمارات لتطوير قطاع النقل

«ربدان».. تواكب رؤية الإمارات لتطوير قطاع النقل
20 نوفمبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)
تواكب السيارة الإماراتية، «ربدان ون»، رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل، وتعزيز مساهمته في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، بما تتمتع به من مميزات مقارنة بالمركبات الكهربائية الأخرى، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بتقنية الدفع بكامل العجلات، وتعتبر مركبة ديناميكية وذكية ومريحة تعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم. 

وتصل أقصى سرعة للسيارة إلى 860 كيلومتراً، مع تحقيق توفير في الطاقة وتقليل الانبعاثات. وباستخدام نظام محرك ثنائي الدفع، ينتج عن المحركات الأمامية والخلفية قوة إجمالية مذهلة تبلغ 1040 حصاناً، فيما يستغرق التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر 4.5 ثانية فقط. وتم تجهيز نظام الشاصيه المعدل بدقة، بنظام تعليق هوائي يوفر مستويات فائقة من الراحة، إضافة إلى تجربة تحكم رشيقة وديناميكية.

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ويضمن طول الهيكل البالغ 4.905 ملم وقاعدة العجلات بطول قدره 2.960 ملم الراحة والمساحة الواسعة داخل السيارة، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارة 5000 مركبة خلال خمسة أعوام.

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