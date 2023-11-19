ذياب بن محمد بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين وأسَرهم في مستشفيات الدولة

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وذلك في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

خلال زيارته، اطمأن سموّه على الأطفال، وعلى حالتهم وأوضاعهم الصحية، واستمع من الأطباء القائمين على علاج الأطفال إلى شرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

وتبادل سموّه الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل، وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.