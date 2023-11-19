متطوعو «ساند» يزورون سنغافورة لتبادل الخبرات

أبوظبي (وام)

قام وفد من برنامج «ساند» التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ والتابع لمؤسسة الإمارات، بزيارة إلى سنغافورة في إطار التعاون المشترك مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة، وذلك سعياً لتبادل الخبرات والمهارات.

وتشكل هذه الزيارة، إحدى مبادرات برنامج «ساند» التي تهدف إلى تبادل الخبرات على المستوى الدولي، وقد تم تنظيمها بالتعاون مع قوة الدفاع المدني في سنغافورة، وهي مؤسسة حكومية تعتمد بشكل كبير على المتطوعين لتقديم خدمات الاستجابة للطوارئ، وتضم أكثر من 6000 متطوع نشط يقدمون خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف والتدريب لأفراد المجتمع.

وقال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات، إن شراكتنا مع سنغافورة تجسد التزامنا بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة، وكدولة لها مكانة عالمية مميزة من الضروري أن نعزز قدراتنا، ونساهم في الحفاظ على السلامة على المستوى العالمي.