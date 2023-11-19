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علوم الدار

تفاهم بين شرطة دبي و«حمدان للعلوم»

غيث السويدي وخليفة السويدي خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
20 نوفمبر 2023 01:16

دبي(الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية، ومن جانب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد اللواء السويدي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجهات التعليمية الرائدة في الدولة، ضمن جهودها لتطوير الكفاءات التخصصية، والاطلاع على أبرز الأبحاث العلمية وأحدث المُستجدات في العلوم المتخصصة، خاصة في مجال اكتشاف مواهب الطلاب، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين.
من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تُعد من المؤسسات المرموقة وتتمتع بسمعة عالمية في مجال الأمن، وتربطنا بها علاقة ممتدة منذ إنشاء المؤسسة، حيث لها بصمات مشهودة في دعم التعليم والمؤسسات المدرسية، شاكراً اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي ومبادراتها لدعم قطاع الموهوبين».a وأضاف الدكتور السويدي أن هذه المذكرة تترجم رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الموهوبين والمبدعين، ومن إيمان المؤسستين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، وبما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة».

شرطة دبي
أكاديمية شرطة دبي
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